Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da bir deprem daha!

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde duvara çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi'nde yaşanan kazada, Abdulbaki Özbay yönetimindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, önce elektrik direğine, ardından da çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Kazada, sürücü Abdulbaki Özbay ile beraberinde bulunan Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi, Esat Esen yaralandı.

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esen'in sol kolunun kırıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ADANA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

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