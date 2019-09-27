Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un, iç saha maçlarında bazı taraftarların TFF talimatlarına aykırı olarak merdiven boşluğuna oturmasından dolayı 20182019 sezonundan bugüne kadar 270 bin TL ceza ödediği açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraftarlara merdiven boşluğuna oturmamaları yönünde uyarılar yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:



“Adana Demirspor Kulübü olarak, 20182019 sezonunda iç saha maçlarımızda bazı seyircilerimizin TFF talimatlarına aykırı davranılmasından dolayı önemli meblağda para cezası ödemek zorunda kaldık. Örneğin iç sahamızdaki son Hatayspor maçında merdiven boşluklarında oturulduğu için 42 bin TL sezon toplamında da 270 bin TL ceza ödenmiştir. Bu sezon, TFF’nin yeni hükümlerine göre merdiven boşluklarına oturma cezası her hafta misli olarak katlanarak ödenecektir. 20192020 sezonunun ilk resmi seyircili maçımızda merdiven boşluğuna oturulması nedeniyle 18 bin TL ceza almış bulunmaktayız. Siz değerli Adana Demirspor taraftarımızın merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda, bundan sonra birbirinize ve güvenlik personeline yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Böylece biz de kaynaklarımızı TFF cezaları yerine Adana Demirspor’umuzun öncelikle Süper Lig ve akabinde uluslararası futbol meydanında yerini en hızlı şekilde alabilmesi için kullanmak istiyoruz. Gayretimiz Adana Demirspor’umuz içindir ve zaten bugüne kadar hassasiyet göstermiş olan sağduyulu taraftarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Diğer taraftarlarımızın da aynı hassasiyete davet edilmesi hususunda bütün taraftarlarımızı da göreve davet etmek isteriz.”

ADANA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:35

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YATSI 19:50

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