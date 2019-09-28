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Müslüm Baba'nın benzeri: 10 numara bir insana benzemişim

DHA

ADANA'da 2 çocuk babası Bülent Şevik (46), sesi ve görüntüsüyle Müslüm Gürses'e benzetilirken, çevredekiler tarafından "Müslüm baba" olarak çağırılıyor. Çevre illerde sahne alan Şevik, Müslüm Gürses'in ölümsüz şarkılarını seslendiriyor.

ADANA'da 2 çocuk babası Bülent Şevik (46), sesi ve görüntüsüyle Müslüm Gürses'e benzetilirken, çevredekiler tarafından "Müslüm baba" olarak çağırılıyor. Çevre illerde sahne alan Şevik, Müslüm Gürses'in ölümsüz şarkılarını seslendiriyor.
Şevik, "Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun" dedi.
Şanlıurfa'da doğan ve Adana'da büyüyen arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Bülent Şevik, TIR şoförlüğü yaparken  arkadaşları tarafından keşfedildi. Şehir merkezinde gezerken görenlerin fotoğraf çektirdiği Şevik, sesinin Müslüm Gürses'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Adana başta olmak üzere çevre illerde sahneye çıkan Şevik, dinleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kentte çekilecek filmlerden teklifler alan Şevik, kendisinin de sıkı bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu anlattı.
'TIR SÜRÜCÜSÜ, BANA BAKACAĞIM DİYE KAZA YAPTI'
Başından geçen ilginç olaylardan bahseden Şevik, "Rastladığım birçok ilginç olay var. Bu benzerliğin bana çok konuda faydası oldu. TIR sürerken trafik polislerimizden, yükleme yaptığım fabrikalardan çok tolerans tanıyanlar oldu. Aksaray'dan Adana'ya gelirken ışıklarda durdum, karşımdan gelen TIR sürücüsü bana bakarken önündeki başka bir TIR'a çarptı. Buna benzer birçok olay yaşadım. Restoranda kadın elinde çay bardağıyla çıkarken beni görünce çayı elinden fırlattı. Duygulananlar, gözleri dolanlar var. Bazı insanlar da bakıp gülüyor, onlara 'ben bir komedi insanına değil, ağır bir insana, bir babaya benziyorum' diyorum. Buna gülmenin anlamı yok. Müslüm Baba'nın eserlerinin tamamını severim" diye konuştu. 
'HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR'
Müslüm Gürses'e benzerliğinden gurur duyduğunu anlatan Şevik, "Müslüm Gürses'e müthiş bir benzerliğim var. Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. 10 kişiden 9'u mutlaka benimle fotoğraf çektiriyor. Kıramadığım insanlar oluyor, şarkılarını okuyorum" dedi.

ADANA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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