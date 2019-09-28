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Kalp hastalığı cinsel yaşama engel değil

İHA

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, kalp rahatsızlığı olan hastaların cinsel performansının azalmış olabileceğine dair duyduğu endişeyle sorunlarını doktorlarıyla, hatta eşleriyle bile açık bir şekilde konuşmaktan çekindiklerini, buna karşın kaygılarını ayıplanma korkusu hissetmeden konuşabilen hastaların duygusal gerilimlerinin belirgin biçimde azaldığının görüldüğünü ifade etti.

Kalp hastalığı cinsel yaşama engel değil

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, kalp rahatsızlığı olan hastaların cinsel performansının azalmış olabileceğine dair duyduğu endişeyle sorunlarını doktorlarıyla, hatta eşleriyle bile açık bir şekilde konuşmaktan çekindiklerini, buna karşın kaygılarını ayıplanma korkusu hissetmeden konuşabilen hastaların duygusal gerilimlerinin belirgin biçimde azaldığının görüldüğünü ifade etti.

Kaygılarınızı paylaşın
Yaşadığı hastalığın psikolojisine yaptığı olumsuz etkiyle kendini bunalımda ve sıkışmış hisseden kişinin cinsel yaşamıyla ilgili kaygılarını kimseyle paylaşmamasının onun cinsel istek ve performansını olumsuz etkileyebileceğini anlatan Prof. Dr. Katırcıbaşı, “Bir kişinin kalp hastalığının olması tatmin edici bir cinsel yaşamın artık bittiği anlamına gelmez. Hastanın cinsel aktivitelerine yeniden başlandığında kalp krizi geçirilebileceği hatta aniden ölebileceğine dair yaygın bir inanış olsa da bu risk esasen oldukça azdır. Genellikle kalp hastalığı ya da kalp cerrahisi geçirmiş olan bir kişinin kendini hazır hissettiği zaman cinsel yaşamına geri dönmesinde bir sakınca yoktur. Cinsel ilişki yaklaşık 2 kat merdiveni hızla çıkmakla eşdeğer bir efordur ve bu kapasite gerekirse test edilebilir. Ancak hastanın cinsel yaşamına geri dönmesi için 2 ila 4 haftalık bir sürenin geçmesi gerekir” dedi.
Tedbirli olun
Korkunun cinsel yaşamı aksatan tek neden olmadığını belirten Katırcıbaşı, “Kalp hastalıklarına sıklıkla eşlik eden damar problemleri de erkek hastaların performanslarını olumsuz etkileyebiliyor. Kalp hastalıklarında sık rastlanan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı yakınmaları genellikle tehlikeli sonuçlar oluşturmasa da cinsel aktiviteyi kesintiye uğratabiliyor. Bu nedenle ilişki esnasında göğüs ağrısı olan hastaların ilişkiden 5 ila 15 dakika önce dil altı nitrat tablet ya da sprey kullanabilir. Bunlara ek olarak kalp hastalarına verilen bazı ilaçların cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir ancak bu sorun da doktor kontrolünde yapılacak ilaç değişiklikleriyle çözülebilir” diye konuştu.

Bunlara dikkat
Bir kalp hastasının cinsel ilişkiden kaçınması gereken durumların da var olduğunu belirten Prof. Dr. Katırcıbaşı, “Kişi aşırı yorgunsa, sinirliyse, partneriyle ilgili yoğun stres hissediyorsa, ortam sıcaklığı çok az ya da çok fazlaysa, sıcak bir banyodan yeni çıkmışsa veya yeni yemek yediyse, alkol ve sigara kullanımının hemen sonrasında ya da ilişkinin bitiminde çok zorlu bir fiziki aktivite yapmış gibi hissediyorsa cinsel ilişki sakıncalı olabilir. Bu gibi durumlarda sigara ve alkol kullanımından, banyodan ve yemekten sonra 23 saat beklenmesi önerilir. Bunların dışında bir kalp hastasının düzenli ilişki içerisinde olduğu partnerinin dışındaki kişilerle yaşayabileceği cinsellik gerilim yaratabilir ve suçluluk duygularını tetikleyebilir. Bu da kalp hızının ve tansiyonun aşırı derecede yükselmesine neden olur. Bu nedenle kişinin her zamanki partnerini tercih ederek onunla duygularını paylaşması, sakin olması, ilişkiye zaman ayırıp acele etmemesi, ilişkiyi kesintiye uğratabilecek durumlara karşı önlem alması ve ilişki sonrasında en az 20 dakika istirahat etmesi önemlidir. Ayrıca kişi eğer kendini cinsel ilişkiye hazır hissetmiyorsa bunun için suçluluk duymaması ve sevgiyi paylaşmanın cinsellik dışında pek çok yolu olduğunu unutmaması gerekir” dedi.

ADANA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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