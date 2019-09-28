Öldürülen Melike'nin babasının feryadı yürekleri dağladı Adana’da dini nikahlı olarak yaşadığı Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci’nin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı Baba Remzi Demirci: “Yüreğim yanıyor, kızım bıçaklanırken ‘Baba, baba’ diye bağırmış”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öldürülen Melike'nin babasının feryadı yürekleri dağladı Adana’da dini nikahlı olarak yaşadığı Sezer ...

İHA

Adana'da dini nikahlı olarak yaşadığı Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk annesi Melike Demirci'nin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba Remzi Demirci, "Toplumda kadına el kalkmaz derler, silah kalkıyor. Benim yüreğim yanıyor. Olay anında alt sokakta kızımı beklerken meğerse 20 dakika bıçaklanmasını beklemişim. Kızım 'Baba, baba' diye bağırmış" dedi.

Öldürülen Melike'nin babasının feryadı yürekleri dağladı Adana’da dini nikahlı olarak yaşadığı Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci’nin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı Baba Remzi Demirci: “Yüreğim yanıyor, kızım bıçaklanırken ‘Baba, baba’ diye bağırmış”

Adana’da dini nikahlı olarak yaşadığı Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk annesi Melike Demirci’nin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba Remzi Demirci, “Toplumda kadına el kalkmaz derler, silah kalkıyor. Benim yüreğim yanıyor. Olay anında alt sokakta kızımı beklerken meğerse 20 dakika bıçaklanmasını beklemişim. Kızım ‘Baba, baba’ diye bağırmış” dedi.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kozan İlçesi’ne bağlı Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Melike Demirci (19), 14 yaşındayken okuldan kaçarak Sezer Ç. (24) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 3 yıl önce bir de kızları dünyaya geldi. Son 1 yıldır Sezer Ç. ile tartışan Demirci, 15 gün önce kızını kayınvalidesinin yanına bırakarak babası Remzi Demirci’nin (62) evine taşındı. Dün akşam saatlerinde ise kayınvalide H. Ç, Melike Demirci’yi arayarak, “Çocuk ağlıyor ve seni istiyor. Buraya gel” dedi.
Bunun üzerine ise baba Remzi Demirci, kızını kayınvalidesinin evine motosiklet ile götürdü. Baba Demirci, kayınvalide H. Ç. ile husumetli olduğu için kızını 1 geri sokakta indirdi ve orada beklemeye başladı. Bu sırada Melike Demirci’nin dini nikahlı yaşadığı Sezer Ç. ise sokak başında pusuda beklerken Demirci’yi görüp bıçaklamaya başladı. Baba ise habersiz beklerken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinden olayı öğrendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Melike Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çelik’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, Sezer Ç. ise gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Demirci’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Remzi Demirci, kızını öldüren şahsın en ağır cezayı almasını istedi.

“Bu ne biçim insanlık”
Demirci, “Toplumda kadına el kalkmaz derler, silah kalkıyor. Kültürü bırak, eğitim yok. Ufaktan büyüğe kadar herkeste geçerli bu. Namus diyorlar. Serseri ve cahil bir topluma sahibiz. Birçok babanın canı yanıyor bu cahillik yüzünden. Adalet yeni yeni karar vermeye başladı. Kaynanası çocuk ağlıyor seni istiyor demesiyle başladı bütün olay. Ben götürdüm. Ben bunlarla küs olduğum için 1 sokak geride bıraktım. Eşi de orada bekliyormuş herhalde. Annesinin yardımıyla kızımı orada bıçakladı. Benim kızım evin kirasını ödemek için çalışıyordu. Adam gidip atari oynuyordu. Ben ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle bir insan bıçaklanmaz. Doğramış. Sırtına da vurmuş. Bu ne biçim insanlık. Git gide vahşileşiyoruz” diye konuştu.

“İzin gününde öldürülüyor”
Melike Demirci’nin haftanın 6 günü çalıştığını izin gününde öldürüldüğünü kaydeden baba Remzi Demirci, “Tekstilde tezgahtarlık yapıyordu. Haftada 1 izin günü var. İzin gününde de öldürülüyor. Boşanmaya kalkarsan çocuğu öldürürüm diyor. 14 yaşında okuldan kaçarak evlendi kendi rızasıyla. Mecbur vereceksin. Torun 3 yaşında. Ayrılacaktı hep çocuğu öldürürüm, keserim diyor diye ayrılamadı. Kendi evladını rehin kullanıyordu. Kadına bıçak kalkmaz arkadaş. Kesilmez. El kalkmaz diyoruz bıçak kalkıyor. Benim yüreğim yanıyor. Belki yarın başkasının yanacak. 1 sokak geride durdum. Ben çocuğu alır gelirim dedi. Olay anında 20 dakika bıçaklanmasını bekledim. Bir baba için nedir bu. Baba diye bağırmış kızım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan baba Remzi Demirci, Sezer Ç. kızının iş yerini basıp tehdit ettiği için iş yeri sahibi şikayetçi olduğu gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma aldığını iddia etti.
Melike Demirci’nin cenazesi Kozan Mezarlığı’na defnedilecek.

ADANA

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Hababam Sınıfı 60 Yaşında' söyleşisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Hababam Sınıfı 60 Yaşında' söyleşisine yoğun ilgi
Efsane Müdür merhum Talat Dağlı, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Efsane Müdür merhum Talat Dağlı, kabri başında anıldı
Polislerin kazadan ve beladan korunması için kurban kesildi
YEREL HABERLER Polislerin kazadan ve beladan korunması için kurban ...
Kalp hastalığı cinsel yaşama engel değil
YEREL HABERLER Kalp hastalığı cinsel yaşama engel değil
AOSB, öğrencilerle sanayici arasında köprü kuruyor
YEREL HABERLER AOSB, öğrencilerle sanayici arasında köprü kuruyor
Müslüm Baba'nın benzeri: 10 numara bir insana benzemişim
YEREL HABERLER Müslüm Baba'nın benzeri: 10 numara bir insana ...
FETÖ'ye komiser yardımcılığı sınavı operasyonu Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 2011'deki komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapları hücre evinde aldığı ileri sürülen 2'si aktif 11'i ihraç edilmiş emniyet personeli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'ye komiser yardımcılığı sınavı ...
Adana’da kaçak sigara ve içki operasyonu Polis, uygulama noktasında 3 bin 895 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, bir adreste 27 litre etil alkol ve 13 şişe satışa hazır içki buldu
YEREL HABERLER Adana’da kaçak sigara ve içki operasyonu Polis, ...
Engelliler bir günlüğüne itfaiye eri oldu Adana'da itfaiyeciler haftası kapsamında engelliler bir günlüğüne itfaiye eri olup yangına müdahale eğitimi aldı
YEREL HABERLER Engelliler bir günlüğüne itfaiye eri oldu Adana'da ...
19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından ...
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye ...
19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından ...
Adana'da kadın cinayeti
YEREL HABERLER Adana'da kadın cinayeti
19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından ...
Altın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarı
YEREL HABERLER Altın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarı
Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı
Adana'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 ...
Feke'de okul servisi devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Feke'de okul servisi devrildi: 6 yaralı
İkinci kez kanseri yakalanan Ayyüce, bacağını kaybetmek istemiyor Neslican Tay’a benzeyen yaşamıyla hayat enerjisi bitmeyen Ayyüce, tekrardan iyileşeceği günü bekliyor 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar: “Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz”
YEREL HABERLER İkinci kez kanseri yakalanan Ayyüce, bacağını ...
Vali Demirtaş, Yüreğir’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, Yüreğir’de incelemelerde bulundu
Başkan Karalar: “Resmi olmayan bir işlem yapamayız”
YEREL HABERLER Başkan Karalar: “Resmi olmayan bir işlem yapamayız”
Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
İş adamlarına kişisel veri uyarısı Av. İpek: “Özel hayatın gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”
YEREL HABERLER İş adamlarına kişisel veri uyarısı Av. İpek: “Özel ...
Ceyhan'da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceyhan'da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X