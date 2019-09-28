Adanaspor - Altay: 3-3

İstanbul'da bir deprem daha!

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STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka xx, Önder Yılmaz xx, Mehmet Emin Tuğral xx

ADANASPOR: İrfan Can xxVeli xxx, Hakan xx, Giorgi xx, Sinan xx, Enes xx (Dk.67 Özgür x), Serhat xx, (Dk.74 Moussa x), Furkan xx, Renan xxx, Rodrigues xx (Dk.62 Utku x), Eze xxx

ALTAY: Emre x Deniz x (Dk. 67 Oğuz Han x), Deyrinio xx, Lopez xx, Andreas xx (Dk.78 Leandro x), Anton xxx (Dk.88 Eren ?), Marco xxx, Abdülkerim xx, Erhan x, Gençer xx, Özgür xx

GOLLER: Dk.11 Eze, Dk.36 Renan, Dk.67 Veli (Adanaspor), Dk.17 ve Dk.45 Anton, Dk.90 Marco (P) (Altay)

SARI KARTLAR: Marco, Aldülkerim, Deyrinio, Anton (Altay), Furkan, İrfan, Renan (Adanaspor)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altay ile 3-3 berabere kaldı.

11'inci dakikada Adanaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Giorgi'nin ortasında arka direkte Eze'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17'nci dakikada Deyrinio'nun orta sahadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

36'ncı dakikada Renan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

45'inci dakikada Antreas'ın pasında ceza sahası içinde Anton, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

68'inci dakikada Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Veli, topu ağlara yolladı. 3-2

90'ıncı dakikada Altay penaltı kazandı. Topun başına geçen Marco, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



ADANA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:48

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