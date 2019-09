Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine 400 kilogram ciğer Sabahın 5’inde ciğer kebabıyla kahvaltı geleneği Adana'nın tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki Ciğerciler Sokağı'nda ciğerle kahvaltı yapma geleneği 100 yılı aşkındır kuşaktan kuşağa yayılarak devam ediyor Kebapçı Seyfettin Danış: “Ortalama 400 kilogram ciğer satıyoruz ama kışın 500-600 kilogramı buluyor”

Adanalılar her hafta pazar günü sabahın 5’inde ciğer kebabıyla kahvaltı yapıyor. Bu gelenek 100 yılı aşkın süredir aynı sokakta kuşaktan kuşağa yayılarak devam ediyor. Kebapçı Seyfettin Danış, “Yazın satışlar hava sıcaklığından düşüyor ama her hafta Pazar günü 6 esnaf toplamda ortalama 400 kilogram ciğer satıyoruz” dedi.

Zengin mutfağı ve kebap geleneğiyle ünlü Adana’da tarihi mekanlardan birisi olan Kazancılar Çarşısı’ndaki Ciğerciler Sokağı’nda her hafta pazar günü gece 3’ten itibaren telaş başlıyor. Mangallarını kuran ciğerci esnafı bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da mezeleri yapmaya başlıyor.

Alışılagelmiş kahvaltı masasındaki zeytin, peynir gibi ürünler Ciğerciler Sokağı’ndaki kahvaltı masalarında yerini bol acılı ciğere, çay ise yerini şalgam suyuna bırakıyor. Garsonların masalar arasında son dokunuşları yaptığı sokak, müşterilerin gelmeye başlamasıyla ve ciğerlerin mangalla buluşmasıyla birlikte adeta ‘duman altı’ oluyor.



"8 yaşından bu yana buradayım"

Ciğerciler Sokağı'nda kebapçılık yapan Seyfettin Danış (44), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlardan beri bu işi yaptığını söyledi. Sabaha hazırlık için yoğun mesai harcadıklarını belirten Danış, “Ben sadece 3 sene okula gittim ondan sonra hep buradaydım. 8 yaşından bu yana buradayım. Yoğunluk çok oluyor. Gece 23’de gelsen de ciğer yersin öğlen 1’e kadar buradayız” diye konuştu.

Ciğerciler Sokağı'nda toplam 6 esnaf olduğunu kaydeden ve herkesin ortalama 6070 kilogram ciğer sattığını belirten Danış, “Yazın satışlar düşüyor ama kışın artıyor. Ortalama 400 kilogram satılıyor. Kışın 500600 kilogramı buluyor. Bizim Adanalı boğazına düşkündür. Lokmacıdır. Festivallerin de çok katkısı oluyor. Buradaki bütün esnaf festivaller sayesinde ekmek yiyor” dedi.



“Eskiden ortam daha farklıydı”

Ceylan Tanışkan isimli vatandaş da geleneğin devam edeceğini belirterek, “Bu kentin kendine özgü bir kültürü bu. Ben gençlik yıllarımda da gelirdim. O zamanlar ortam daha farklıydı. Artık bir gelenek oldu. Adana dışından gelenler de çoğaldı. Fırsat bulduğumuzda bizler de geliyoruz. Kendi yemek kültüründe insanın ciğer varsa buraya gelir. Başka bir memlekette sabah ciğer yemeye gidelim desen gülerler. Farklı bir şey” ifadelerini kullandı.

Ciğer ustası Bilal Ekinci (40) ise, “Burası eskiden kuş pazarıydı. Eskiden gündüz yapardık sonra geceye geçtik. Herkes bize uydu. Geceden insanlar gelmeye başlıyor. Ciğerini yiyor. Bir kültüre dönüşüyor Adana’da. Bu tarz şeyler normalde Avrupa’da olur. İlgiden memnunuz” diye konuştu.

