Vali Demirtaş: "Birinci önceliğimiz vatandaşa hizmet"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşa iyi hizmet etmenin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş, ilçe ziyaretlerini Sarıçam, Yüreğir ve Seyhan kaymakamlıklarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle sürdürdü.

Sarıçam Kaymakamlığı ile yeni binasında hizmet vermeye başlayan Yüreğir Kaymakamlığına gerçekleştirdiği ziyaretlerde Vali Demirtaş, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ile Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’den ilçelerin genel durumu hakkında bilgiler almasının ardından her iki Kaymakamlıkta da Açık Kapı büroları ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde incelemelerde bulundu ve görevli personelden vatandaşlara verilen hizmetlerin içeriğiyle ilgili detaylı bilgiler aldı.

Kaymakamlıklarda bulunan vatandaşlarla konuşup hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş, Kaymakamlık çalışanlarıyla sohbet edip çalışmalarında başarılar diledikten sonra inceleme ziyaretini Seyhan Kaymakamlığı ile sürdürdü.

Seyhan Kaymakamlığına gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde Adana’nın nüfus bakımından en büyük ilçesinde hizmet veren Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlarla bir süre sohbet edip, vatandaşların verilen hizmetler hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi.

Kaymakamlıklarda gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Vali Demirtaş, vatandaşa iyi hizmet etmenin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayıp ‘‘Bizler vatandaşımızın en iyi koşullarda ve kaliteli hizmet almaları için elimizden geleni daima yapacağız. Bu konuda ilimizde görevli tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerimizin de aynı hassasiyeti gösterdiklerinden hiç şüphe duymuyorum’’ diye konuştu.

Vatandaşlara verdikleri hizmetlerden dolayı kaymakamlık personeline teşekkür edip çalışmalarında başarılar dileyen Vali Demirtaş, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz’dan ilçede verilen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

ADANA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.