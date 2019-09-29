Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın, kocasının kendisini kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıllık evli olan Mehmet Sıddık E. (36) eşi Medine E. (31) ve 4 çocuğunu da yanına alarak çobanlık yapmak üzere Batman'a gitti. Burada bir süre çobanlık yapan Mehmet Sıddık E. bugün sabah saatlerinde otobüs ile Adana'ya geri dönüş yaptı. Mehmet Sıddık E. yanında eşi, çocukları ve eşya da olduğu için kamyonet çağırdı. Koca otogara gelen kamyonet ile Yenidam Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı. D400 karayolundan ilerlerken Medine E. çocuklarının gözü önünde kendini yerde buldu. Bunun üzerine genç kadın çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakıma Ünitesine alınan genç kadın ilk ifadesinde "eşim ile tartıştık beni kamyonet kasasından aşağı attı" dediği öne sürüldü.

Zanlı kocanın ise eşinin yalan söylediğini, otogarda kendisinin sürücünün yanına bindiğini eşinin ve çocuklarının kamyonet kasasına bindiğini, bir süre sonra eşinin düştüğünü fark ettiklerini, hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdıklarını söylediği öğrenildi.

Hastaneye gelen polis, kadın, kocası ve olayı gören sürücü ile çocuklarla görüşüp olayın nasıl gerçekleştirildiğini çözecek.

ADANA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:05

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