Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada tribünden düşen Mustafa Karamir (47) ağır yaralandı. Saha kenarında bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Karamir, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Karamir, Çukurova üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
ADANA
30 Eylül 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:06
- GÜNEŞ 06:26
- ÖĞLE 12:34
- İKİNDİ 15:55
- AKŞAM 18:32
- YATSI 19:47