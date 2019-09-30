İşte polise bombalı saldırı yapan teröristler Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı koyan iki teröristin kimliği belli oldu Terör polisleri zanlıları yakalamak için özel ekip kurup baskınlar yaparken, saldırının terör örgütü MLKP tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşte polise bombalı saldırı yapan teröristler Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi ...

İHA

Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı koyan iki teröristin kimliği belli oldu. Görüntüleri de ortaya çıkan teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İşte polise bombalı saldırı yapan teröristler Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı koyan iki teröristin kimliği belli oldu Terör polisleri zanlıları yakalamak için özel ekip kurup baskınlar yaparken, saldırının terör örgütü MLKP tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi

Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı koyan iki teröristin kimliği belli oldu. Görüntüleri de ortaya çıkan teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay 25 Eylül Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kozan Caddesi'nde özel harekat servisi sabah saat 07.20 sıralarında üst geçit altından geçtiği sırada bomba patlatılmış 1'i polis 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılıp durumları hafif olduğu için aynı gün taburcu edilmişti.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hemen kriz masası oluşturup terörle mücadele şube müdürlüğünde çalışan deneyimli amir ve polislerden özel ekip oluşturdu. Bu özel ekip 24 saat geçmeden yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıların terör örgütü MKLP üyesi aynı zamanda da terör olaylarından aranması olan Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın olduğunu tespit etti.
Polis yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların patlamanın olduğu yere yakın bir yer olan PTT Evleri Mahallesi'nde hücre evi kiraladıklarını da belirledi. Polis ayrıca zanlıların bombayı patlattıkları yerde keşif yaptığını da saptadı. Hücre evinin belirlenmesi sonucu eve baskın yapan ekipler, evde kimseyi bulamadı. Polis daha sonra zanlıların gidebileceğini tahmin ettiği 6 eve daha şok baskınlar yaptı ancak zanlıları bulamadı. Polis baskınlarına devam ederken zanlıların da olay yerine yakın yerlerdeki görüntüleri ortaya çıktı. iki zanlının da tanınmamak için şapka giyip hızlı adımlarla yürüyerek olay yerinde keşif yaptıkları görüldü. Polisin hem şehir içinde hem de şehir dışında birçok adrese baskın yaptığı, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğu da öğrenildi.
Bu arada, geçtiğimiz cuma günü bir internet sitesinden terör olayını MLKP'nin üstlendiği ve saldırıyı da kayyumlar nedeniyle yaptığı ileri sürüldü.

ADANA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarparak öldü Adana'da otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarparak ...
Adana'da 66 okula beyaz bayrak verildi 48 okul beslenme dostu okul sertifikası aldı
YEREL HABERLER Adana'da 66 okula beyaz bayrak verildi 48 okul ...
Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar Bin 635 yıllık tarihe saygısızlığa vatandaşlar tepki gösterdi Halen kullanılmakta olan dünyanın en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılan yazıların silinmesi istendi
YEREL HABERLER Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı ...
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı
YEREL HABERLER Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin ...
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Gece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğuldu
YEREL HABERLER Gece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu
YEREL HABERLER Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu
Tribünden düşen taraftar yaralandı
YEREL HABERLER Tribünden düşen taraftar yaralandı
Kozan Spor FK - Fatsa Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Kozan Spor FK - Fatsa Belediyespor: 1-1
Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü Adana'da otomobile çarparak savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü Adana'da ...
İki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER İki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda ...
Kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi ...
Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı Otomobilden ateş açan yüzleri maskeli kişiler, kadınlardan birini bacağından diğerini elinden vurup yaraladı
YEREL HABERLER Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla ...
Kadının kocası tarafından kamyonetten atıldığı iddiası Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın, kocasının kendisini kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü Koca ise eşini kendisinin atmadığını, kasadan düştüğünü öne sürdü
YEREL HABERLER Kadının kocası tarafından kamyonetten atıldığı ...
Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Adana'da biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtlerdeki yazılar dikkat çekti Kadınların birinin tişörtünde İngilizce "gülümse" diğerinde ise "geleceği düşün" yazısı yer aldı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Adana'da ...
Vali Demirtaş: "Birinci önceliğimiz vatandaşa hizmet"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Birinci önceliğimiz vatandaşa hizmet"
Pelikanlar göç yolunda Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Pelikanlar göç yolunda Havaların yavaş yavaş ...
Elektrikli bisiklette tehlikeli yolculuk Adana'da iki kişilik elektrikli bisiklete 4 çocuğuyla birlikte binen baba görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklette tehlikeli yolculuk Adana'da iki ...
Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı
YEREL HABERLER Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı
Motor kaputundan uyuşturucu çıktı Adana’da hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Motor kaputundan uyuşturucu çıktı Adana’da hassas ...
Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine 400 kilogram ciğer Sabahın 5’inde ciğer kebabıyla kahvaltı geleneği Adana'nın tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki Ciğerciler Sokağı'nda ciğerle kahvaltı yapma geleneği 100 yılı aşkındır kuşaktan kuşağa yayılarak devam ediyor Kebapçı Seyfettin Danış: “Ortalama 400 kilogram ciğer satıyoruz ama kışın 500-600 kilogramı buluyor”
YEREL HABERLER Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine 400 kilogram ...
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi' - YENİDEN
YEREL HABERLER 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ...
26. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi'
YEREL HABERLER 26. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X