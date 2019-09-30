Dağlı ve Kocaispir hal esnafının sorunlarını dinledi

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AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Hal’inde esnafın sorunlarını dinledi.

Hal esnafını tek tek ziyaret ederek sorunları dinleyen Dağlı ve Kocaispir, Adana Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla ile de sorunların çözümü hakkında görüştü.

Ziyaretinin ardından AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir esnafla birlikte kahvaltı yaptı.

ADANA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

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