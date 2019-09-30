ÇDSO İdil Biret ile sezonu açıyor

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), “Açılış Konseri”ni 3 Ekim Perşembe ve 4 Ekim 2019 Cuma akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleştirecek.

Azerbaycan’ın ünlü orkestra şeflerinden biri olan Yalçın Adıgüzel yönetiminde gerçekleşeceği konserin solisti, Devlet Sanatçısı İdil Biret olacak.

Programda İdil Biret, R. Schumann’ın“Piyano Konçertosu” nu seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, B. Smetana’nın “Moldova” ve P.I. Çaykovski’nin “Romeo ve Juliet” adlı eserlerini sanat severlerin beğenisine sunacak.

ADANA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

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