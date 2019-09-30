Sokak hayvanları için seferberlik Hayvanseverler imece usulü yaş mama satın alıp barınaktaki sokak hayvanlarını besledi

Adana’da hayvanseverler, sahipleri tarafından sokağa bırakılıp kaderine terk edilen, ancak belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa yerleştirilen sokak hayvanları için seferber oldu. Barınaktaki köpekler ilk kez ‘yaş mama’ yedi.

Olga Dağgeçen, Deniz Karaca, Sinem Yıldırım ve Yağmur İnanır, sahipleri tarafından sokağa bırakılıp, kaderine terk edilen sokak hayvanları için seferberlik ilan etti. dört kadın, Çukurova Belediyesi tarafından koruma altına alınıp, ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilen ve daha önce hiç ‘yaş mama’ yemeyen köpekler için sosyal medyada bir kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede bir çığ büyüyüp, kentin dört bir yanına yayıldı.

Hayvanseverler, imece usulü 32 koli yaş mama, 540 kilo da tavuk alıp, merkez ilçe Çukurova’ya bağlı Topalak Mahallesi’nde 5.5 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin yolunu tuttu. Adana Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği’nin de destek verdiği etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı.



Köpekleri elleriyle beslediler

‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü erken kutlayan hayvanseverler, çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılıp, tamamen gönüllülük esasıyla çalışmalara katılıp, barınaktaki 300 sokak köpeğini kendi elleriyle besledi. Belediye Başkanı Soner Çetin, hayvanseverlerin organize ettiği etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu, belediye olarak gereken katkıyı sunduklarını söyledi.

Gönüllüler adına açıklama yapan Olga Dağgeçen, “Hayvanları çok seviyoruz. Barınakta sahipsiz olduklarını düşünüyoruz. Bizim de gönüllüler olarak onlara el uzatmamız gerekiyordu. Yaş mamaları, gönüllü arkadaşlarla imece usulü ile aldık. Herkes kendi bütçesine göre kampanyaya destek oldu. Sokak hayvanları için güçlerimizi birleştirdik bir bakıma. Bu tür etkinliklerin daha geniş bir platformda tekrarlamayı düşünüyoruz” dedi.

ADANA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

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