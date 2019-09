Altın Koza´da bu yıl `Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü´ verildi

BU yıl Adana´da 26´ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali´nde ilk kez `Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü´ verildi. Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin seçimiyle ödülü `Kapı´ filmi aldı.Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Bu yıl 26´ncısı düzenlenen ve Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın sunduğu gecede `Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü´ ismi ile 50 bin lira ödüllü yeni bir kategori oluşturuldu. Festival boyunca tüm filmleri izleyen ve oylayan Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsü öğretmenlerinin seçimi Kapı filmi oldu. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Esin Alptekin İncediken, ödülü filmin yapımcısı ve yönetmeni Nihat Durak'ın adına filmin senaristi Filiz Üstün Durak´a verdi."YEREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, Altın Koza Film Festivali´ne bu kategori ile neden dahil olduklarını şöyle anlattı:"Biz Bahçeşehir Koleji olarak bir ilde okul açtığımızda, o ilin yerel değerlerine de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çeyrek asırdan fazladır var olan Altın Koza Film Festivali de bu şehrin, hatta Çukurova´nın önemli bir değeri. Dolayısıyla bizim için de çok kıymetli. Bahçeşehir Koleji olarak, öğrenci ve öğretmenlerimizle biz de festivalin içinde olmak, işin bir ucundan tutmak istedik. Öğretmenlerimiz bir filmi ödüllendirdi, öğrencilerimiz bu özel gecede şarkılar seslendirip, sanatçılarla buluştu. Her zaman çocuklarımızı sanatla tanıştırmaya çalıştığımızı söylüyoruz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri işte bu. Sporun ve sanatın her zaman destekçisiyiz."Eğitim kurumu olarak sanata destek olmayı önemsediklerini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise "Eğitim, toplumu ileri taşıyan her konuda yeni nesillere ilham vermelidir. Adana Altın Koza Festivali´ne Bahçeşehir Koleji olarak dahil olmaktan dolayı mutluyuz. Öğrencilerimize sanatın önemini göstermek için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin en köklü film festivallerinden Altın Koza ile yaptığımız iş birliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. "SANAT VE SPOR OLMAZSA OLMAZIMIZ"Altın Koza Film Festivali'nde ödül vermenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen İletişim Direktörü İncediken, "Bu ödülü alan filmi, Adana Kampüsü öğretmenlerimiz festival boyunca bütün filmleri izleyerek seçti. O yüzden çok heyecanlıyız. Bizim temel amacımız, yenilikçi, lider, üretken ve topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmek. Böyle bir amacınız olduğunda elbette ki sanata ve spora destek vermek en önemli konular haline geliyor. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel'in de her platformda belirttiği gibi, sanat ve spor bu yüzden olmazsa olmazımız. Kolejlerimizdeki eğitim modellerimizde fen, matematik, teknoloji gibi konuların yanı sıra sanat ve spor öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri açısından çok önemli. Bu yüzden de bu tarz organizasyonlara katkı vermek bizim için oldukça önemli. Bu ödülü vermekten dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.Adana´da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsü´nün öğrenci korosu da şarkılar seslendirdi. Bahçeşehir Koleji, Uluslararası Altın Koza Film Festivali ile iş birliklerini sürdürmeye devam edecek.



ADANA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:31

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.