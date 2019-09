'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana´da

- ADANA'da Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayelesinde 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda, 'KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayabilecekleri teknolojiler ve verimlilik konuları ele alındı.

Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları´nın açılış konuşmalarını, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal yaptı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Dünya hızla değişiyor. Hızlı gelişen teknoloji sayesinde hayatımıza her gün bir yenilik giriyor. Türkiye´de yaklaşık 3 milyon işletme faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 99´u KOBİ´lerden oluşuyor. Türkiye´nin belkemiği KOBİ´ler dijital değişime ayak uydurmada geri kalıyor. KOBİ´ler yolculukları sırasında dijitalleşmenin kendilerine neler katacağının bilincinde olmalı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" dedi.

'BULUŞMALAR YOL GÖSTERECEK'

Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ´lerin hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal ise şöyle konuştu:

"Vodafone olarak, TOBB işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz `KOBİ´ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi´ projesi kapsamında Anadolu´da KOBİ´lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize geleceğin kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları´nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde KOBİ´lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor; ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak, Adana´da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 69 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz."

PANELLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmalarının hemen ardından EBRD Türkiye Başkan Vekili Barış Dinçer ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, şirketlerin büyümesine teknolojinin katkısı ile ilgili değerlendirmelerini paylaştıkları kısa birer sunum yaptı. Sunumların ardından etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal´ın moderatörlüğünde, 'Başarılı KOBİ Örnekleri' başlığıyla yapılan panelde, Ayris Tarım Genel Müdürü Ali Hacıoğlu, Sasu Su ve Tarım Ürünleri Şirket Ortağı Kerem Yamanyılmaz ve Teknofist Elektronik Şirket Ortağı Semih Gizer, kendi sektörlerinden örnekler vererek işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci panelinde, 'Fintech´ler KOBİ´lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?' konusu masaya yatırıldı. Panelistler Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, KOBİ´lerin dijitalleşmesinde fintechlerin rolünü tartıştı. Trendyol.com Kategori Grup Direktörü Çağrı Cebe´nin 'e-ticarette pazar yeri' konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Adanalı KOBİ´lerin dijital skor ölçümleri de yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde yeni medya stratejisti Elif Dağdeviren bir sunum gerçekleştirirken, günün üçüncü ve son panelinde 'E-ticarette Ödeme Sistemleri' konusu ele alındı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir´in moderatörlüğünde yapılan panele, iPara Satış Direktörü Özgür Gerçek ve Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün katıldı. Panelistler, e-ticarette ödeme uygulama ve süreçlerini değerlendirdi. İdeasoft CEO´su Seyhun Özkara, Tek Kılavuz İş Geliştirme Yöneticisi Arda Suvay, sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Entegra Pazarlama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer ve Goodjob Marka Mühendisi ve Danışman Ömürden Sezgin´in sunumlarıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir´in konuşmasıyla sona erdi.



