Kestiği ağaç üzerine devrildi

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Adana’nın Feke ilçesinde kestiği ağacın tomruğu üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çandırlar mevkiinde Hikmet Baykan’ın (40) üzerine ormanlık alanda kestiği ağacın tomruğu düştü. Hikmet Baykan’ı gören çevredekiler hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdiler. Önce Feke ardından Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılan Hikmet Baykan’ın durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulans çağırıldı. Baykan hava ambulansıyla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

ADANA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

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