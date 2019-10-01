'Süper şoför'den araçta sigara yasağına destek

ADANA'da 64 yıllık meslek hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almadığı için 3 kez 'Ağır Vasıta Yılın Şoförü' seçilen Ramazan Kulle (84), trafikte sigara içenlere yazılan trafik cezalarını 'olumlu' bulduğunu söyledi.

Kentte uzun yıllar bayramlarda sürücülere uyarılarda bulunan 64 yıllık şoför Ramazan Kulle, 3 kıtada 100'ün üzerinde ülkede ağır vasıta araç kullandı. Ramazan Kulle, 2013 tarihinde üzerinde gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte yürürlüğe giren kanunlaşan özel araçta sigara içmenin yasak olduğuyla ilgili mevzuatla ilgili yapılan çalışmaları 'olumlu' bulduğunu söyledi. Kulle, "Doğru bir uygulama sigara içerken hem refleksin azalıyor hem aracının içerisi kirleniyor. İçilmemesi daha uygun olur. İsterim ki hiç kimse içmesin. Bir rüzgarla sigaranın külü arka koltuğa düşüyor ve yangın çıkabiliyor. Onun için sadece seyir halinde değil hiçbir zaman otomobilde sigara içilmemeli. Uzun yol şoförlerinin her 2 saatte yarım saat dinlenme hakkı bulunuyor. O süreç içerisinde içebilirler" dedi.

3 KEZ 'YILIN ŞOFÖRÜ' SEÇİLDİ

Hiç kaza yapmayan ve trafik ceza puanı olmayan ve 3 kez 'Ağır Vasıta Yılın Şoförü' seçilen Kulle, kazaların en başlı nedeninin trafik kurallarına uyulmaması ve dikkatsizlik olduğunu belirterek, "Meslek hayatımda 3 kıtada TIR'la uluslararası taşımacılık yaptım. Bir süre otobüs şoförlüğü de yaptım. Binlerce kilometre direksiyon salladım. Hiç kaza yapmadım, trafik cezası da yemedim. Ceza puanım dahi bulunmuyor. 1972'de bir lastik firması, 1995'te Adana Şoförler Odası ve 2010 ve 2018'de de Adana Valiliği tarafından 'Ağır Vasıta Yılın Şoförü' seçildim. 5 yıldır sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak için broşür bastırıp, dağıtıyorum. Benim tek arzum insanların kurallara uyması ve canına bir zarar gelmemesi. Emniyet kemerini mutlaka takalım, hatalı sollama yapmayalım, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Yorgun ve alkollü araç kullanmayalım. Aracımızın bakımını yaptırmadan uzun yola çıkmayalım" dedi.





ADANA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

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