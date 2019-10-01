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Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği yeni sezonu açtı

İHA

Adana'da, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği yeni sezonu açtı.

Adana'da, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği yeni sezonu açtı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda düzenlenen törende konuşan Adana İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Uçar, göreve geldiklerinden bu yana en iyi şekilde çalıştıklarını kaydederek, “Bizler daha önceden de olduğu gibi adalet duygusuyla beraber herkese eşit mesafede, hak eden hak ettiği görevi vererek uzun yıllar üst düzeyde hizmet edecek hakemler yetiştirmek için çalışacağız. Mevcut klasmanda 2’si üst, 1’i üst klasman toplam 24 hakem, 72 il hakemi, 14 yedek hakem olmak üzere toplam 110 hakemimiz bulunmakta. Bizler hakem camiası olarak sezon öncesi merkez hakem kurulu ve eğitim kurulu olarak değişen kurallarla ilgili gerekli eğitimi de yaptık ve yeni sezona hazırız. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Dr. Ahmet Bozan ise, “Federasyon olarak hakem arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Onlara tesislerimizi, gönlümüzü açtık. Şu ana kadar bu işi en iyi şekilde götürdüğümüz gibi daha iyisini yapmak için de gayret edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından tören, ‘Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur ve Vefa’ ödülleri de protokol üyelerince sahiplerine takdim edildi.
Törene Türkiye Futbol Federasyonu Güney İlleri Müdürü Akif Oflaz, İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar, Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Tülay Tapçı ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ADANA

01 Ekim 2019 Salı

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