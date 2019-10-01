5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Adana’da 5 saat boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çukurova ilçesindeki Beyazevler Çamlığı’nda bir kedinin çıktığı ağaçtan 5 saattir inemediği ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekip, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde indirdi.

ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:29

YATSI 19:43

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