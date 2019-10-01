Adana’da amatör liglerde sezon açıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Adana Amatör Liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, “Geçen sezon ilimizde binlerce müsabaka gerçekleştirdik. ASKF olarak tüm kulüplere başarılar dilerim" dedi.

Adana’nın her yerinde sporu yaymayı amaçladıklarını ifade eden Bozan, “Sporun olduğu yerde dostluk, barış ve kardeşlik vardır. Bu nedenle tüm ilçelerde sporun yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ASKF tarafından amatör spora emeği geçenlere plaket takdim edildi. Törene kent protokolünün yanı sıra sporcular katıldı.

ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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