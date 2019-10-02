Pencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak etti

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresinden içeriye atılmak istenen el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlama, çevrede paniğe neden oldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin iki katlı evin alt katının penceresinden içeriye atmak istediği EYP, infilak etti. Evde oturan aile ve sokak sakinleri, patlamayla birlikte uyanıp dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Patlayıcıya ait parçalar, toplanarak detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, patlayıcı atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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