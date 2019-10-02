Dünya madencilik sektörü Adana’da buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya madencilik sektörü Adana’da buluşuyor

İHA

Adana’da düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu yarın başlıyor.
Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 34 Ekim 2019 tarihlerinde, uluslararası alanda çalışma gerçekleştiren Polonya, Yunanistan, Almanya, Azerbaycan, İran ve Slovenya’dan 6 yabancı çağrılı konuşmacı ve 50’nin üzerinde bildirinin sunulacağı, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’nu Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirecek.
Fotoğraf yarışması ödüllerinin de verileceği sempozyumda madencilik sektöründe güvenlik, strateji, güç ve fırsatlar ele alınacak.
Maden Mühendisleri Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, sağlık ve güvenliğin önemli olduğunu ve sempozyumda bu konunun görüşüleceğini belirterek, dünya genelinde yankı uyandıracak böylesine önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak olmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Yılmaz, Türkiye Kömür İşletmesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri ve işçi sendikaları temsilcilerinin de bulunacağı sempozyuma tüm Adanalıları davet etti.

ADANA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak etti
YEREL HABERLER Pencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak ...
Adana’da gece yarısı eve atılan EYP paniğe neden oldu Özel harekat timleri EYP atılan evin çevresinde güvenlik önlemi aldı
YEREL HABERLER Adana’da gece yarısı eve atılan EYP paniğe neden ...
Adana'da 1545 polis ile hava destekli 'asayiş' uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da 1545 polis ile hava destekli 'asayiş' ...
Adana’da drone’lu ‘huzur ve güven’ uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da drone’lu ‘huzur ve güven’ uygulaması
Adana’da amatör liglerde sezon açıldı
YEREL HABERLER Adana’da amatör liglerde sezon açıldı
Adana Lezzet Festivali'ne 12 ülke davetli
YEREL HABERLER Adana Lezzet Festivali'ne 12 ülke davetli
Adana'da motosiklet sürücülerine denetim Motosiklet sürücülerine 5 milyon 839 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Adana'da motosiklet sürücülerine denetim Motosiklet ...
MLKP'li teröristler saldırı öncesi perukla keşif yapmış
YEREL HABERLER MLKP'li teröristler saldırı öncesi perukla keşif ...
Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
YEREL HABERLER Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla ...
Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı Vali Demirtaş: "Adana’nın ülke ihracatına mobilya sektöründeki katkısı 28 milyon 641 bin dolar"
YEREL HABERLER Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı Vali ...
Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi
YEREL HABERLER Otomobil pastaneye daldı: 6 yaralı Adana’da ...
Otomobil pastaneye girdi; 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil pastaneye girdi; 6 yaralı
5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER 5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği yeni sezonu ...
Sevgi Çınar: Hedefim milli takımda goller atmak
YEREL HABERLER Sevgi Çınar: Hedefim milli takımda goller atmak
Silahla vurup yaraladıktan sonra dövdüler
YEREL HABERLER Silahla vurup yaraladıktan sonra dövdüler
"Maşa ile Koca Ayı" Adanalı miniklerle buluşacak
YEREL HABERLER "Maşa ile Koca Ayı" Adanalı miniklerle buluşacak
BM Kalkınma Programı heyetinden Vali Demirtaş’a ziyaret
YEREL HABERLER BM Kalkınma Programı heyetinden Vali Demirtaş’a ...
Doğan: "Pamuk üreticisi zor durumda"
YEREL HABERLER Doğan: "Pamuk üreticisi zor durumda"
Irak’a narenciye ihracatı durdu Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: “Irak, yeşil ve yapraklı istiyor, Türk yetkililer tırları bekletiyor”
YEREL HABERLER Irak’a narenciye ihracatı durdu Yüreğir Ziraat Odası ...
Karalar ATO’da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Yarım kalan projeleri tamamlayacağız"
YEREL HABERLER Karalar ATO’da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ...
"Oscar" otomobilin gizli bölmesinde 20 kilo eroin buldu Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği Oscar'ın tepki verdiği gizli bölmeden 20 kilo 500 gram eroin çıktı Otomobil sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER "Oscar" otomobilin gizli bölmesinde 20 kilo eroin ...
'Süper şoför'den araçta sigara yasağına destek
YEREL HABERLER 'Süper şoför'den araçta sigara yasağına destek
Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı Adana'da talep düştüğü için kilosu 70 kuruşa kadar düşen ve satılamayan 60-70 ton domates kabzımalların elinde kaldı Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla: “Atmıyoruz, zararına satıyoruz”
YEREL HABERLER Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı Adana'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X