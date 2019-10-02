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Adana’da mandalina hasadı başladı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı ...

İHA

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birinin karşılandığı Adana'da, erkenci mandalina hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin az olması nedeniyle mandalina fiyatlarının ilerleyen günlerde yükseleceğini söyledi.

Adana’da mandalina hasadı başladı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle mandalina fiyatlarının sezon içerisinde yükseleceğini söyledi

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te birinin karşılandığı Adana’da, erkenci mandalina hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin az olması nedeniyle mandalina fiyatlarının ilerleyen günlerde yükseleceğini söyledi.
Kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle erkenci mandalinalarda hasat 2 hafta gecikmeli başladı. Türkiye’de 540 bin dönüm, Adana’da ise 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan ancak sıcak havanın dalından kopardığı mandalinada rekolte bu sene düşük bekleniyor. Yüreğir ilçesinde yetişen EaryN, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalar Türkiye’nin dört bir yanı başta olmak üzere Irak, Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa’ya ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 70 kuruş ile 90 kuruş arasında değişiyor.

“Ton başına yüzde 30 kayıp”
Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Adana bölgemizde bu yıl mandalina hasadı ve turunçgil ürünleri 2 hafta gecikmeli başladı. Bunun da nedeni kışın havaların yağışlı gitmesi. Şu anda mandalina Eylül’ün 25’inde hasada başladı. Turunçgil Kesim ve İlaç Belirleme Komisyonu tarafından izni çıktı ve hızlı bir şekilde kesimler devam ediyor. Şu an mandalinamızda yüzde 20 ile 30 oranında eksiklik var. İzmir bölgesinde ise yüzde 5060 oranında eksiklik var” diye konuştu.

“Fiyat 70 ile 90 kuruş arasında”
Mandalina fiyatlarının sezon içerisinde yükseleceğini kaydeden Doğan, “Bu yıl mandalina fiyatları ilerideki günlerde biraz daha yükselecek. Şu an kesimler yeni başladığı için ve hava sıcak gittiği için uygun. İlerideki günlerde havalar soğuyunca fiyatlarında yükseleceğini bekliyoruz. Fiyat 70 ile 90 kuruş olarak değişmekte. Geçen hafta mandalinalar 1 liranın üzerinde alındı ama bundan sonra meyve az olduğundan dolayı fiyatların tekrardan yükselmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 540 bin dönüm alanda üretilen mandalinanın 230 bin dönümünün Adana’da üretildiğini belirten Doğan, “Geçen yıl 215 bin dönümdü üretilen alan. Bu yıl biraz daha arttı ancak rekolte mandalinada yüzde 2030 oranında düşük. İlerideki günlerde rekolte tam ortaya çıkacaktır” dedi.

ADANA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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