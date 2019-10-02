Ceyhan OSB'de altyapı inşaatının temeli atıldı

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin altyapı inşaatının temeli atıldı.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin 2017 yılında başladığı bu yolculuğumuzu bugüne kadar getirdiklerini ifade ederek, "1200 dönüm alan üzerine birinci hedef olarak bulunması planlanan Organize Sanayi Bölgesi sert alanlardan sonra 850 dönüm yani 850 bin metrekare sanayi parseli alanı oluştu. Belediye Başkanımız Kadir Aydar saha içinde 7 km yolun yapımını belediyemizin iş makinalarıyla kendi imkanlarıyla yapmayı kabul etti. Ben kendisine Ceyhanlılar adına Organize Sanayi Bölgesi kuruluşları adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin bütün Ceyhanlıların ortak hizmet alanı olduğunu söyleyen Yılmaz, "İnşallah buranın 2. 3. etabıyla birlikte oranın çalışmalarını da bitmek üzeredir. Buranın alanı 4 bin 500 dönüme çıkacak. Hemen yan tarafta 13 bin 500 dönüm Enerji İstisas Endüstri Bölgesiyle burası 18 bin dönümlük bir sanayi bölgesi olacak. Ben 56 yıl içerisinde Ceyhanımızda işsizlik ve istihdam sorununun çözüleceğine inanıyorum. Ceyhanlı gençlerimizin buralarda oluşacak sanayi tesislerine kolay işe alınmalarını sağlayacağız. Beklentimiz Ceyhanlı hemşehrilerimiz için, Ceyhanlılar için, Adanamız için, ülkemiz için, milletimiz içindir. Dolayısıyla ben bugün yol çalışmalarını başlatıp çalışmalarını hızlandıracağım. Arkasından su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları ve çevre düzenlemesi gelecek" diye konuştu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Belediyesi Basın Müdürü Bahadır Odabaşı'da katıldı.

ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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