Adana'da FETÖ operasyonu

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.'nin 17-25 Aralık'tan sonra, terör örgütüne destek vermek amacıyla Bank Asya'ya 71 bin TL yatırdığı belirlendi.

Hakkında başka bir FETÖ davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muttalip M., Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ



ADANA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:28

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.