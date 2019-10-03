Avukat, yaralı bulup tedavisini yaptırdığı leyleği ziyaret etti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

KONYA´da görülen davanın duruşmasına katılan Avukat Mehmet Aydın, Adana´ya dönüşte, yolda yaralı leylek buldu. Otomobiline aldığı leylek ile 300 kilometre yolculuk yapan Avukat Aydın, Adana´da, hayvanı tedavi için bıraktığı barınakta ziyaret etti.

Adana Barosu avukatı Mehmet Aydın, Konya'da görülen bir davanın duruşmasından dönerken yolda yaralı bir leylek buldu. Leyleği aracına alan Aydın, yaklaşık 300 kilometre birlikte yolculuk yaptığı yaralı hayvanı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına teslim etti. Tedavisi tamamlanan leyleği ziyarete giden Aydın, "Leyleği bitkin halde görünce durduğumda benden hiç kaçmadı. Aracımın ön koltuğuna alıp, Adana'ya getirdim. Evde bir gün misafir edip, hamsi balığıyla besledim. Sabah Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ettim. Ziyarete gidince, sağlığına kavuşmuş olduğunu görünce çok sevindim. Zaman zaman ziyaret etmek istiyorum. Şu an uçabilir, yürüyebilir durumda" diye konuştu.



ADANA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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