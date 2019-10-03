Bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, evlilik dışı dünyaya getirdiği erkek bebeği çöp konteynerine bırakan M.K. (19) adlı kadın, mahkemece tutuklandı.

Kozan'a bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Eker Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre, dün gece yarısından sonra erkek bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı. Bu sırada balkondaki komşu, bebek ağlaması duyup, polise haber verdi. İhbarla belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde bebekle karşılaştı. Erkek bebek, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hemşireler, bebeğe 'Umut Ömer' ismini verdi. Sağlık kontrolünün ardından bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çöp konteynerine bebeği bırakan M.K. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



ADANA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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