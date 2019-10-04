Yazarlarevi Çukurova Okulu’nun açılışı yapıldı Çukurova Sanat Girişimi Kurucusu Çetin Yiğenoğlu, “Amacımız, bu toprakların özünü, sanatını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak” Çukurova Okulu etkinliklerinin ilk günü Yusuf Öcel'in "Fotoğraf Nedir" sunumu ile başladı

Çukurova Sanat Girişimi’nin desteğiyle Yazarlarevi Çukurova Okulu başladı. Fotoğraftan resme, felsefeden edebiyata, şiirden üretken yazına kadar birçok eğitim ve etkinliğin yer alacağı Yazarlarevi, Çukurova’nın özünü yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Çukurova’nın binlerce yıllık kültürel birikimine uygun kültür ve sanat çalışmaları yapmak amacıyla Yazarlarevi Çukurova Okulu’nu açtıklarını belirten Çukurova Sanat Girişimi Kurucusu Çetin Yiğenoğlu, Çukurova Sanat Girişimi’nin bir çatı görevi gördüğünü aktardı. Yiğenoğlu, “Bu çatı altında Yazarlarevi ve derneği, Çukurova Okulu, aynı zamanda edebiyat için yazınevi dediğimiz derslikler, Uluslararası Çukurova Sanat Günleri ve türlü etkinlikler var. Bunların tamamı Çukurova Sanat Girişimi denilen sanatçı ve sanatsever insanların hiçbir maddi çıkar beklemeden çalıştıkları bir yapılanmanın sonucudur. Amacımız çok merkezli bir dünyadan söz edildiği bu zamanda, Adanamızı da bu merkezlerden biri yapmak, bu toprakların özünü, sanatını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

Adana’nın dağınık durumda olan entelektüel ve aydın yapısını Yazarlarevi Çukurova Okulu’nda bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Yiğenoğlu, hiçbir alt yapı kurumunun bir üst yapı kurumu olmadan, o toprakların öz kültürünü yansıtacak sanat hareketleri ve kültür hareketlerinin çok anlamlı olmayacağını aktardı ve bu üst yapı görevini üstlendiklerini söyledi.

Yazarların, gazetecilerin, sanatçıların ve halkın katıldığı açılış, müzik dinletisinin ardından Yusuf Öcel'in sunduğu ‘Fotoğraf Neyi Anlatır’ etkinliğiyle sona erdi. Yeni binasıyla eğitim, kültür sanat faaliyetlerine başlayan Yazarlarevi Çukurova Okulu’nda yapılacak tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

Tarihi bina sanatçılar ve sanatseverler için restore edildi

19. yüzyılda Ekmekçi Halil Bey tarafından yaptırılan, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda halka kapılarını açıp sığınak olarak kullanılan tarihi bina Çukurova Sanat Girişimi’nin önerisiyle Seyhan Belediyesi tarafından restore edilip sanatçı ve sanatseverlerin yeni buluşma noktası haline getirildi.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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