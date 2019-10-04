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'Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?' diyen dolandırıcıya 14 yıl hapis cezası

DHA

ADANA'da gazetelere iş ilanı vererek 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla adliyeye götürüldüğü sırada 'Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?' diye bağıran Mehmet Can (37), yargılama sonunda verilen 14 yıl hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ADANA'da gazetelere iş ilanı vererek 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla adliyeye götürüldüğü sırada 'Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?' diye bağıran Mehmet Can (37), yargılama sonunda verilen 14 yıl hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Mehmet Can, 2011'de Adana'da sahte isimle işyeri açtı. 600 lira maaşla kadın sekreter işe alan Can, gazetelere 'Kapıcı ve şoför aranıyor' ilanı verdi. İş başvurusunda bulunanlara form doldurttu. 10-15 gün sonra cep telefonlarından aradığı bu kişileri, "İş başvurunuz kabul edildi" diyerek, iş yerine çağırdı. Sabıka ve nüfus kaydı, sağlık raporu, kimlik fotokopisi gibi belgeler ile 70'er lira aldı. Ardından da 1-2 ay içerisinde işbaşı yapacaklarını bildirip, gönderdi.
Kendilerine iş başı tarihi olarak bildirilen günlerde geldikleri iş yerinde kimseyi bulmayan çok sayıda mağdur, polise şikâyetçi oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Can, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" diye bağırdı. Tutuklanan Can hakkında, 39 kişiyi dolandırmak suçundan dava açıldı. Her bir kişi için 7'şer yıl olmak üzere toplam 273 yıla kadar hapsi istenen Can, yargılandığı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "İki ay içerisinde müştekilerin zararını ödeyeceğim. Bunun için hem süre hem de tahliyemi istiyorum" diye ifade verdi.
Yargılama sırasında salıverilen Mehmet Can, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kesinleşmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Can, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki çay ocağında, çay içerken yakalandı. Mehmet Can, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ

ADANA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:51
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