Medline Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Cerrahi Onkolog Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, bilim insanlarının günümüzde her 8 kadından birinde görüldüğü bilinen meme kanserine yakalanma sıklığının yakın bir gelecekte daha da artacağını bildirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu yaptığı açıklamada, her yüz meme kanseri vakasından sadece bir ya da ikisinin erkeklerde görüldüğünü belirterek, "Meme kanserinde en önemli risk faktörleri ise kadın olmak ve yaşlanmak olarak biliniyor. Bunları aile öyküsü, yoğun meme yapısı, yoğun kadınlık hormonu maruziyeti ve daha önce meme biyopsisi hikayesi takip ediyor. Sigara ve alkol tüketimi, fazla kilo, erken adet ya da geç menopoz yaşı ve radyasyona maruziyet de meme kanserinin diğer olası nedenlerinden olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra yirmi beş yaş altı doğum yapmış olmak, emzirmek ve düzenli yapılan sporun ise koruyucu etkisi olduğu biliniyor" dedi.



Memede ele gelen kitleye dikkat

Erken tanı konmasında en önemli yöntemleri kendi kendini muayene, hekim muayenesi, mamografi, ultrason ve gerekirse MR (Manyetik rezonans görüntüleme) olarak sıralayan Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, “Memede kitle, meme başında çökme, kanlı akıntı, kaşıntı yada pullanma, meme derisinde ortaya çıkan kızarıklık veya portakal kabuğuna benzeyen görünüm hastalığın erken fark edilmesini sağlayan önemli işaretlerdendir. Bunların içerisinde meme kanserinin en sık görülen belirtisi ise memede ele gelen kitledir. Fakat birçok hastada meme kanseri belirti vermez ve görüntüleme esnasında tesadüfi olarak saptanır" diye konuştu.



Düzenli kontrol önemli

Ekstra bir risk yok ise her kadına 25 ila 40 yaş arası 2 yılda bir uzman hekim muayenesi ve ultrason, 40 ila 70 yaş arası ise yıllık muayene, mamografi ve ultrason önerildiğini anlatan Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, şöyle devam etti:

“Ancak meme kanserine yönelik kişiye özel risk analizlerinin yapılması ve genetik alanındaki gelişmeler bu formülasyonu herkese genellemenin yetersiz olacağını ortaya koymuştur. Bir örnek vermek gerekirse; ailesinde yaygın olarak meme kanseri görülen, yoğun meme yapısına sahip, mükerrer kere meme biyopsisi yapılan bir kadının takibi ile aile öyküsü olmayan, görüntülemelerde hiçbir soruna rastlanmayan bir kadına yaklaşımın aynı olması beklenemez. Bu nedenle günümüzde artık ‘kişiye yönelik bireyselleştirilmiş yaklaşımlar’ önem kazanmış durumdadır.”



Onkoplastik cerrahi mümkün

Meme kanseri olan her on hastanın yedi ya da sekizinde meme koruyucu ameliyatlar yapılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, “Onkoplastik cerrahi teknikleriyle memesinin tümünün boşaltılması gereken birçok hastada eşzamanlı olarak protez ya da kas flep ameliyatlarıyla meme rekonstrüksiyonu yapılabilmektedir. Ayrıca bekçi lenf nodu örneklemesi ile bir çok hastada koltukaltı lenf bezlerinin temizlenmesine gerek duyulmamaktadır" şeklinde konuştu.



Psikolojik destek şart

Tedavi sürecinde psikolojik desteğin önemine de değinen Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, “Meme kanserli kadınlar artık yüksek olasılıkla tedavi edilebilir bir hastalığa yakalandıklarını bilmelidirler. Esas sorun şu ki, hastaların birçoğu bu durumdan maalesef haberdar değil. Burada hastalığı tam olarak tedavi edilebilen ve hayatında fiziki, fonksiyonel, sosyal ve cinsel anlamda bir eksikliği olmayan kadınlardan bahsediyoruz. Bu süreçte bize düşen görev, tanı aşamasından itibaren tüm meme kanserli kadınlara rehberlik etmektir. Bu da hastalığın ilk aşamasından itibaren kendisini, ailesini, hatta yakın çevresini bir bütün olarak görüp onlara yaşanacak tüm süreçleri anlatmak, sonrasında ise normalleşme sürecini hızlıca sağlamakla olur” dedi.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:26

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.