(Tekrar) Sulama kanallarından elektrik üretilecek Adana’da bir firma tarafından hayata geçirilen ‘Hidrokinetik Enerji Projesi’yle kentteki sulama kanallarına kurulacak sistemle saatte 4 megavatlık enerji üretilecek 7 gün 24 saat boyunca enerji üretebilen sistem Türkiye’de ilk olma özelliği taşımasının yanı sıra TÜBİTAK tarafından da destek gördü

Adana’da bir firma tarafından hayata geçirilen ‘Hidrokinetik Enerji Projesi’yle kentteki sulama kanallarına kurulacak sistemle saatte 4 megavatlık enerji üretilecek. 7 gün 24 saat boyunca enerji üretebilen sistem Türkiye’de ilk olma özelliği taşımasının yanı sıra TÜBİTAK tarafından da destek gördü.

Kentte faaliyet gösteren ECC Makina Kimya Sanayi firması, 4 yıllık ARGE çalışması sonucu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ortaklığında TÜBİTAK projesi ‘Hidrokinetik Enerji Projesi’ni hayata geçirdi. Adana’da bulunan sulama kanallarına kurulmaya başlanan sistem ile saatte 4 megavatlık elektrik enerjisinin üretilmesi ve devlete satılması planlanıyor. 1 megavatlık projenin maliyeti 700800 bin doları buluyor. Toplam maliyeti 3 milyon 200 bin lira olan 4 megavatlık proje ise kendisini, 3 yılda amorti ediyor.

7 gün 24 saat boyunca sulama kanallarındaki su, pervaneleri döndürecek ve üretilen enerji trafoya aktarılacak. Proje kapsamında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki sulama kanalına 3 portatif türbin takıldı ve tanıtımı gerçekleştirildi.

“4 megavatlık gücün satışını yapacağız”

Açılışta konuşan ECC Makina Kimya Sanayi sahibi Abdullah Caner Şirin, “Türkiye’de ilk olan bir proje bu. Suyun hafif akışından, nehirlerden, sulama kanallarından herhangi bir depolama, suyu tutma, olmadan enerji üretiyoruz. Bu sistemlerle Türkiye’nin her yerinde uygulama yapabileceğiz. TÜBİTAK'ın desteğiyle tamamladık. 4 senelik çalışma sonucu ortaya çıkan ürün budur. Şu anda her bir sistem 5 kilovat enerji üretmekte. Arka arkaya 20 metre arayla yaptığımızda Adana'daki hedefimiz 4 megavat. Türkiye’de ilk olmasının verdiği gurur var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman dediği gibi yerli ve milli vurgusuna biz de katkı sunduk. Yenilenebilir enerji kapsamında devlete 4 megavatlık gücün satışını yapacağız” ifadelerini kullandı.



“3 yılda sistem kendini amorti edebiliyor”

Firma ortağı Dr. Ender Uz ise İHA muhabirine sistemi şöyle anlattı:

“Sistemlerimiz 5 kilovat olarak üretildi. Kanat sayısı ve kanat ölçüsünü kanal genişliğine göre ayarlayabiliyoruz. Bu kanal ana kanaldan ayrılan tahliye kanalı ve 9 metre uzunluğunda. Sistemlerimizi ana kanal üzerinde de kurarak güç üreteceğiz. 30 metre genişliğindeki kanallarda 5 türbin çalıştıracağız. Asıl sistemlerimizi ana kanal üzerinde çalıştırarak iyi bir yenilebilir enerji elde etmiş olacağız. Sistemlerin maliyetleri megavat başına 900 bin dolar civarında. Ama bizim sistemimiz güneş enerjisi sistemine göre 2 buçuk katı kadar enerji üretebiliyor. Maksimum 3 yılda sistem kendisini amorti edebiliyor. Yenilenebilir enerji kapsamında ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya çalışacağız.”

Projenin tanıtımına, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Oğuz Can, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren ve daire başkanları, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet ve yardımcıları, Temsan A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Toprak ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altınsu'da katıldı.

