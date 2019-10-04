Pazar çilesine son Üç gencin, Adanalıların pazar alışverişini yapmaya talip olduğu bikivi.com adlı e-ticaret sitesi faaliyete geçti Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) tarafından desteklenen proje ilk ayında 500’e yakın ailenin halden kapıya meyve sebze ihtiyacını karşıladı

Girişimcilik Ekosistemi Derneği’nin mentorluk desteği verdiği pazara gitmeden dalından koparılmış kadar taze ve ekonomik meyve sebzeyi kapıya taşıyan bikivi.com e ticaret sitesi faaliyetlerine başladı.

GED Başkanı Esra Özden, çok sayıda genç girişimcinin iş fikirlerine destek vermeye devam ettiklerini, faaliyete geçen başarılı girişimlerden de mutlu olduklarını söyledi. Yeni dönemde GED’in destek verdiği katma değeri yüksek, inovatif birçok iş fikrinin faaliyete geçeceğini belirten Özden, “Amacımız Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu inovatif girişimciliği yaygınlaştırmak” dedi.



Enflasyonu düşürür, kayıtdışılığı önler

Bikivi sisteminin Türkiye’nin her kentinde uygulanması, ürünlerin hal yerine tarla ve bahçeden alınması durumunda enflasyonu düşürebilecek kadar etkin bir proje olduğunu belirten GED Başkanı Özden, “Sebze meyve fiyatlarında tüm şikayet tarladan sofraya 10 kata kadar çıkan fiyatlarla ilgili. Genç girişimcilerimizin projesi ülke geneline yaygınlaştırılabilir. Enflasyon düşürme enstrümanı olarak kullanılan yöntem kayıtdışılığı önleyeceği gibi paketlemeden dağıtıma çok sayıda kişiye istihdam da sağlar” diye konuştu.



Sistem nasıl çalışıyor?

Veli Kaya, İhsan Akçakoyun ve Kürşat Çalık adlı üç genç, iş fikirlerini hayata geçirme mutluluğunu GED’i ziyaret ederek paylaştı.

Genç girişimci Veli Kaya, ‘Bikivi’ adını verdikleri girişimlerini anlattı:

“Bikivi.com internet adresine giriyorsunuz. Ürünleri Adana’nın merkez ilçelerinden birindeki adrese istemeniz ve en az 40 TL’lik sipariş vermeniz şart. Sizi sebze meyve fotoğrafları ve fiyatları karşılıyor. Fiyat ve ürünlere Bikivi’nin Instagram adresinden de bakabiliyorsunuz. Fiyatlar pazardakilerle aynı. Hatta çoğu zaman daha düşük. Hangisinden ne kadar istediğinizi belirleyip, 0 533 460 45 38 nolu WhatsAap üzerinden siparişinizi o günün saat 21.00’ine kadar veriyorsunuz. Biz gece halden en taze en kaliteli ürünü sizin adınıza alıyor, poşetliyor ve sizin istediğiniz üç alternatifli servis saatinde kapınıza getiriyoruz. Kapıda ürünlere bakıyorsunuz. Beğenmediğinizi almama hakkına sahipsiniz. Nakit ya da kredi kartıyla ödeyebiliyor, fişinizi ya da faturanızı alabiliyorsunuz.”

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Veli Kaya, henüz bir ay önce başlayan faaliyetleri çerçevesinde 500’e yakın hizmet alıcısını sisteme abone olarak kaydettiklerini söyledi. Kaya, projeyi geliştirme çerçevesinde organik ürünler servisi, hal yerine tarladan alma gibi çalışmaları da sürdüklerini söyledi.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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