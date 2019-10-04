Karalar: "Belediyenin en fazla 11 bin çalışanı olmalı" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar TV A’da "Eğrisi Doğrusu" programına konuk oldu Başkan Karalar: "Adana Büyükşehir Belediyesi 15 bin 114 personeli taşıyamıyor" "Bir belediyenin maaş bütçesi, belediye bütçesinin yüzde 30’unu geçmemeli" "Su faturalarında yapılacak yüzde 20 indirimi ay sonunda gündeme getireceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesinin 15 bin 114 personeli taşıyamadığını belirterek, "Bir belediyenin maaş bütçesi, belediye bütçesinin yüzde 30’unu geçmemeli. Adana Büyükşehir Belediyesi brüt maaş bütçesini, belediye bütçesine oranladığımızda yüzde 65’in üzerine çıkıyordu. Bundan dolayı bir tasarrufa gittik” dedi.

Başkan Karalar, TV A’da Armağan Kabaklı’nın hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programına konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmalarla ilgili yöneltilen yoğun eleştirilere yanıt veren Karalar, çalışanlara olduğu kadar 2 buçuk milyon Adanalıya da sorumluluklarını olduğunu ifade ederek, “Gelir gider dengesini oturtmamız için belli tasarruflarda bulunmak zorundayız. Bizim işçi çıkarmak gibi bir temayülümüz yok ancak 15 bin 114 personeli Adana Büyükşehir Belediyesi taşıyamıyor. En fazla 11 bin çalışanımız olması gerekiyor. Adana’nın geleceğini kurtarmak için böyle bir tasarrufa gittik. Bir belediyenin maaş bütçesi, belediye bütçesinin yüzde 30’unu geçmemeli. Adana Büyükşehir Belediyesi brüt maaş bütçesini, belediye bütçesine oranladığımızda yüzde 65’in üzerine çıkıyordu. Bu kadar işçi çıkarmamıza rağmen bu rakamı yüzde 60’lara çekemedik. Bütçemiz olağanüstü kötü” diye konuştu.

Su faturalarında yapılacak yüzde 20 indirimin gerçekleşememesi sonucu eleştirilere maruz kalan Karalar, “Bu indirim ASKİ’nin gelirlerinde yıllık yaklaşık 140 ila 150 milyon lira kayba neden olacak. Vatandaşımızın ekonomik açıdan zor durumda olmasından dolayı yardımcı olmak istediğimiz için seçimlerde bunun sözünü vermiştik. Bu ayın sonuna doğru bu indirimi yeniden gündeme getireceğiz” dedi.

Ekonomik sorunların aşılmasının ardından kentsel dönüşüm konusuna ağırlık vereceklerini dile getiren Başkan Karalar, “Daha önce de söylediğim gibi bir ulaşım master planı hazırlıyoruz. Adana’da Devlet Bahçeli Köprüsü, Yavuzlar Köprüsü planlanmış ancak hiçbir hareket yok. Müteahhitlere para bile ödenmemiş. Arkadaşlarımızla bu konuları değerlendireceğiz ve eğer bu plana aykırı bir durum varsa bu projeleri ya revize edeceğiz ya da sonlandıracağız” şeklinde konuştu.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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