Ceyhan’da kaza: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Ceyhan Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tunç yönetimindeki 33 BTC 93 plakalı otomobil Gaziantep'ten Ceyhan istikametine gelmekte olan Mazlum Ceylan yönetimindeki 01 VG 190 plakalı araca Ceyhan Otogar kavşağında çarptı. Kazada her iki şoför de 112 Acil ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ahmet Tunç kafadan aldığı darbe ile yoğun bakıma alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:26

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.