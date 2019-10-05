Ceyhan’da Emzirme Haftası etkinliği

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Emzirme Haftası nedeniyle Ceyhan Devlet Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi.

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Süleyman Barış Kartal,17 Ekim emzirme haftası dolayısıyla hemşireler tarafından Kadın Doğum Poliklinikleri, servisinde etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kartal, polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda eğitim bilgi verildiğini belirtti.

Emzirme Haftası dolayısıyla etkinliklerin 7 Ekim’e kadar sürdürüleceğini ifade eden Başhekim Kartal , "Hastanemizde 17 Ekim tarihleri arasında anne sütü önemi ile ilgili olarak etkinlik düzenliyoruz. Bir bebeğin doğduktan 30 dakika içinde anne sütü alması gerekir. Bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmeli sonrasında ek gıdalara başlanmalı. Bebekler en az iki yaşına kadar emzirilmelidir. Anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında ise 3 gün ve derin dondurucuda 3 ay bekleyebilir" dedi.

ADANA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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