Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Seyhan Belediyesi Ekim ayının dördüncü oturumunda bir adet sosyolog ile 3 adet sosyal çalışmacı kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili teklif, oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Meclis çalışmalarına başlanmadan önce görevliler tarafından meclis grubu üyelerine ve mecliste bulunanlara baklava ikramı yapıldı. Daha sonra Seyhan Belediye Meclisi Yasemen Çelik, Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes Başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı oturumda 4 madde ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin 15. Ve 16.Maddesi, Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idareler norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 10. Maddesi gereği ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen T.H. sınıfındaki 1 adet Sosyolog ile S.H. sınıfındaki 3 adet Sosyal Çalışmacı kadro ihdası teklifi komisyona oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin 17. Maddesi Belediye hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet 200LT/gün kompost makinesi alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım talep edilmesine, yardım ile ilgili konularda belediye başkanına yetki verilmesi talebi de komisyona havale edildi.

Gündemin 18.maddesi ise belediye hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet 7m3 ve 3 adet 4 m3 vakumlu yol süpürme makinesi alımı için Çevre ve Şehircilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım talep edilmesine, yardım ile ilgili konularda Belediye kişiye yetki verilmesi talebi komisyonlara havale edildi.

ADANA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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