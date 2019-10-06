Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, 810 senede bir ekonomik durağanlık yaşayan bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin, bu durağanlığı ortadan kaldıracak reçetesinin ihracatta olduğunu söyledi.

Menevşe, Adana Ticaret Odası’nın eylül ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini buradan çıkış için yine herkesin gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin yıllık yüzde 45 oranında sürekli bir büyüme trendinde yer almasının çok önemli olduğunu vurgulayan Menevşe, "Bu oranının gerisinde kaldığımız zaman ekonomimiz hemen olumsuz sinyal vermeye başlıyor” diye konuştu.

810 senede bir ekonomik durağanlık yaşayan bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin, bu durağanlığı ortadan kaldıracak reçetesinin ihracat olduğunu söyledi. Ülkeye döviz girdisi sağlayacak projelerin peşinde koşulması gerektiğini belirten Menevşe, "Öncelikle döviz arzından dolayı yaşanan sıkıntıların çözümü için kafa yormalıyız. Ülkemize döviz girişi sağlamalıyız. Ülkemize döviz girişi sağlamanın farklı yollarından birisi turizm gelirleridir. Ülkemizin turizm sektöründeki gelirleri yadsınmayacak düzeydedir. Ama buradaki gelirler dönemsel olarak artmakta ve azalmaktadır. Oysa önemli olan döviz gelirlerini yıl boyuna yayabilmektir. Bu da üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmekle mümkün olmaktadır. Maalesef ihracat rakamlarımız, tüm çabalarımıza rağmen halen yeterli düzeyde değildir" şeklinde konuştu.

Adana olarak kritik eşik saydıkları 2 milyar doları aşmış olsalar da bu rakamın bu kente yakışmadığını ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

"Yatırım iştahımızı, ihracat iştahımızı birleştirmeli ve atağa geçmeliyiz. İhracat konusunda en büyük eksiklerimizden biri eğitim konusundaki zaaflarımız. İhracat alanında eğitime ülke olarak yeteri kadar önem vermediğimizi düşünüyorum. İhracatta nitelikli insan gücü kaynağımız yok denecek kadar zayıf. Bu açığı gidermeden ihracatta yükseklere çıkmak hayalden öteye geçemez. Önümüzde muhteşem bir Güney Kore örneği var. Güney Kore yıllarca Türkiye’nin gerisinde kalmış bir ülke iken şimdi bizi geçmiş ve dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. Nasıl bizi geçti dersiniz, tabi ki eğitimle geçti. Nitelikli eleman yetiştirdi, sahaya sürdü, ArGe yaptı, üretti ve tüm dünyaya sattı, başarı da böylece gelmiş oldu. Bizlerin de eğitime, ArGe’ye ve üretime önem vermekten başka çıkar yolumuz yok."

Atila Menevşe, 3.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin Adana’nın turizmine ekonomisine ve markalarına inanılmaz bir katkı sunduğu na kaydetti.

Yeni hizmet binası inşaatının; ihale ve yapım süreci ile ilgili olarak meclis üyelerine detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, olağan gündem maddeleriyle ilgili alınan kararların oylanmasının ardından sona erdi.

ADANA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

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