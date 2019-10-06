Ağaçtan düşüp öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'nın Kozan ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Durmuş Ali Kolbar (66), hayatını kaybetti.

Kozan ilçesi Görbeyaz Mahallesi'nde meyve toplamak için ağaca çıkan Durmuş Ali Kolbar, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolbar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kolbar'ın cesedi morga konuldu.



ADANA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:23

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.