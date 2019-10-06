TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Menemenspor: 0 (Maç devam ediyor)

TFF 1. Lig’in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Menemenspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı.
ADANA
06 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:12
- GÜNEŞ 06:31
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 15:49
- AKŞAM 18:23
- YATSI 19:37
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