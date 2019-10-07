Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor Adana’da 3 çocuk babası Celal Çınar, 5 yıldır parklarda bağlama çalıp türkü söyleyerek ailesini geçindiriyor Günlük 20-30 lira kazanan Celal Çınar: “Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum”

Adana’da 3 çocuk babası Celal Çınar, iş bulamadığı için parklarda bağlama çalıp türkü söyleyerek ailesinin geçimini sağlıyor. Günlük kazandığı 2030 lira ile 2 çocuğunu okutan Çınar, “Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum. Sanatımla ilgili, ailemle ilgili yardım talebim var” dedi.

Kunduracıda çalışan Celal Çınar (32), 12 yıl önce Demet Çınar ile (28) evlendi. Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gecekonduda yaşayan çiftin bu evlilikten Muhammed Ali (10), Miraç (8) ve Cafer (5) isimli 3 çocukları oldu. 5 yıl önce Celal Çınar, Seyhan ilçesindeki tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki çalıştığı kunduracı kapanınca işsiz kaldı. Bunun üzerine Çınar, birçok iş yerine iş başvurusunda bulundu.

Ancak olumlu dönüş olmayınca Celal Çınar, ailesini geçindirmek için babasından hatıra kalan bağlamayı alarak kentteki parklarda bağlama çalıp, türkü söylemeye başladı. Haftanın her günü öğlen evinden çıkan Çınar, Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park, Atatürk Parkı, İnönü Parkı ve Abidin Dino Parkı’na giderek akşama kadar bağlama çalıp türkü söylüyor ve kendisini dinleyenlerin verdiği bozuk paralarla çocuklarını okutup evini geçindiriyor.



"Bir yerlerde şans bulamadım"

Kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmek için bu işi yaptığını söyleyen Celal Çınar, babasının da sokak müzisyeni olduğunu ve bağlama çalmayı ondan öğrendiğini söyledi. Çınar, “5 yıldır sokak müzisyeniyim. Hayatımızda hep müzik vardı. Babam da sokak müzisyeniydi. Atadan, dededen gelme. Evimizde duvarda bağlama asılı olurdu hep. İnsanlar güzel yorumlar yapıyorlar. Güzel insanlarla karşılaşıyorum. İnsanların güzel sözleri bu sanatı yapmamı da etkiliyor. Geçimim bunun üzerine tamamen. Buralarda insanlara müzik yapıyorum. Bir yerlerde şans bulamadım. Doğru insanlar çıkmadı karşıma” ifadelerini kullandı.

Günlük kazandığı 2030 lira ile ailesini geçindirmeye çalışan Celal Çınar, “Ben sokakları kendime sahne seçtim. Bahşiş topluyorum masalardan. Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım da var. Kimse çalıştırmak istemedi. Sanatımla ilgili, ailemle ilgili gerekenin yapılmasını isterim. Yardım talebim var” diye konuştu.

ADANA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:22

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.