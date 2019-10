Yetim çocuklarla yürüdüler "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Varİyilikte Yarışan Sınıflar" projesi bu yılda devam ediyor. Proje otağı kurum temsilcileri, yetim çocuklar ve vatandaşlarla birlikte projeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirerek yeni dönemin başlangıcını yaptı.

Ülkemizde yüzbinlerce dünyada ise milyonlarca yetim çocuk aile şefkatinden uzakta çeşitli maddi ve manevi sorunlarla boğuşuyor. Çocukların bu durumdan kurtulması ve hayatın içerisinde daha çok yer alması amacıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı, EğitimBirSen ve İHH'nın desteklediği Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesi başarıyla 6 yıldır sürüyor.

Adana'da kampanyanın ortağı kurum ve kuruluş temsilcileri EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer'in başlattığı Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nün 777. gününde Yüreğir’deki Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’nda bir araya gelerek projenin 7. yılında yapılacakları görüşüp yetim çocuklarla birlikte yürüdüler.

Yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hıdır Ünverdi, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, İHH Adana Başkanı Mahmut Eraslan, bu kurumların temsilcileri, vatandaşlar ve yetim çocuklar katıldı.

Yürüyüşün ardından kurum temsilcileri birer konuşma yaparken Adana'nın adına yakışır bir şekilde bu projede de öncü olması gerektiğine vurgu yaptılar. Projeye daha fazla sahip çıkılması konusunda görüş birliğine varan yetkililer yetim konusunun önemli bir konu olduğunu ve bu noktada tüm kurumlara büyük sorumluluk düştüğünü söylediler.

Ülkemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okul öğrencilerinin katılabildiği kampanyayla bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıklarından biriktirdikleri 125 lira ile yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyor.

Kampanya vesilesiyle 7 bin 663 kurumdaki 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 2019 itibariyle Türkiye ve dünya genelinde 13 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi.

Her sınıfın kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesiyle dünyanın farklı noktalarına “iyilik köprüleri" kuruluyor. Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar bu sayede dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme fırsatı bulurken diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor.

ADANA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:22

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.