Mobilyacılar, yurt dışı alım heyetiyle buluştu Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yücel Bayram: "Bu buluşmalar dünya pazarına açılmamızın anahtarı olacak"

Daralan piyasaların ekonomiye verdiği tahribatın izlerini silmek için çaba sarf eden Adana Ticaret Odası yerli üreticileri dünyanın dört bir yanından Adana'ya davet ettiği mobilya sektörünün temsilcileriyle buluşturdu. Buluşmaya öncülük eden Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, "Bu buluşmalar dünya pazarına açılmamızın anahtarı olacaktır. Bu tür ikili görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz ve kendimizi dünyaya tanıtarak dünya pazarında biz de varız diyeceğiz" dedi.

Mobilya yurt dışı alım heyetinin Adana'da mobilya üretimi yapan firmalarla yaptığı görüşme sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yurt dışı pazarında müşteri bulmanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu tür görüşmeler, ihracata büyük destek olacak bir çalışmadır. İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde mobilya sektöründe faaliyette bulunan şirketlerle yurt dışı alım heyetini buluşturduk. Toplantıda her iki tarafın da memnuniyetlerini dile getirmeleri bizler için mutluluk kaynağıdır'' diye konuştu.

Türkiye'de mobilya sektörünün, pazarın yoğunlaştığı ve orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplandığını hatırlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Önemli mobilya üretim bölgeleri arasında Adana'da yer almaktadır. Mobilya üretimindeki gücümüzü dünya ile paylaşmak istiyoruz. Ekonomik dalgalanmaların sektöre verdiği zararı ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Talep esnekliği yüksek bir tüketim ürünü olan mobilyaya olan talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Kapasite kullanımının artırılmamasındaki en önemli etken iç pazardaki talep daralmasıdır. Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış talep yetersizliği gelmektedir. Bu talep eksikliği zincirleme olarak istihdamı ve yan sektörleri de büyük oranda etkilemektedir."

Adana Ticaret Odası olarak bu olumsuzlukları olumlu yöne çevirmek için nitelikli alıcıları Adana'ya davet ettiklerini, gelen misafirlerin ihracata katkı sağlamasına önem verdiklerini ifade eden Bayram, "Sektör temsilcilerimize ikili görüşme toplantıları düzenliyor ve ihracatçı firmalarımız ile tanışmalarını sağlıyoruz. Bu sayede, ülkemize gelen yabancı alıcılar, sipariş vereceği firmaları ve ürün gruplarını gözden geçirme şansı buluyor ve birebir görüşmeler yaparak zamanını verimsiz geçirmemiş ve katılımcı firmalarımızla daha sağlıklı iletişim kurmuş oluyorlar. Bu organizasyona gösterilen ilgiden memnunuz. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz'' dedi.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

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