Ceyhan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Ceyhan Belediyesi, ilçede asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışan Ceyhan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kıbrıs Sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Ceyhan’da bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı sıcak asfalt seferberliğine birçok mahallede devam ediyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Ceyhan’ın tüm yollarında kaldırım, asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz bazı mahallelerde asfaltlama çalışmaları için parke sökme işlemi yaparken, bir başka mahallemizde sıcak asfalt, yapım ve onarım, kaldırım düzenleme çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin de destekleri ve tüm ekiplerimiz ile asfaltlama seferberliği başlattık. Hedefimiz kış aylarında delik deşik yollardan kurtulmak. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

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