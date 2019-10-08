Adana'da "Müzede Caz" etkinliği

Caz Derneği’nin tescilli markası “Müzede Caz”etkinliği, 13 Ekim’de Adana Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki zengin tarihi ve kültürel eserleri yaşatarak geleceğe taşıyan müzelere yönelik ziyaretçi sayısını arttırmak, tanıtımına destek olmak, öncelikli olarak genç nüfusu çekmek ve müzenin tarihi ortamında müzisyenlerin sanatlarını icra edebileceği eşsiz bir atmosfer oluşturmak amacıyla Caz Derneği tarafından ilk defa 2016 yılında hayata geçirilen “Müzede Caz” programı, Adana Etnografya Müzesi’nde 13 Ekim Pazar günü saat 18:00 de gerçekleştirilecek.

Konserden bir saat önce rehber eşliğinde ücretsiz müze turu gerçekleştirilecek.

Amaçlarının müzelerin tanıtımı ile tarih ve müzik tutkunlarını bir araya getirmek olduğunu kaydeden Caz Derneği yetkilileri, “Hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkmak için tüm Adanalıları konser saatinden önce müzelerimize bekliyoruz” dedi.

Adana konserinin ücretsiz gerçekleştirileceği belirtildi.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:32

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YATSI 19:35

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