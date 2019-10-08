Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, hacizli duruma düşen belediyeye borçlanma yetkisi verecek.

Geçen ay meclis toplantısında borçlanmaya karşı çıkan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yeniden gündeme getirilen borçlanma yetkisi isteğine işçilerin tüm alacaklarının ödenmesi şartıyla yeşil ışık yaktı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı birinci oturumu Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında toplandı. 20’si teklif 11’i komisyon raporu olmak üzere toplam 31 maddeden oluşan meclis gündemine 6 madde daha teklif olarak eklendi.

Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Fotoğraflarla PozantıBelemedik Tarihi” adlı kitabın tanıtımını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan tarafından yeniden gündeme getirilen 169 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi gündemin birinci maddesi olarak kabul edildi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Ozan Gülaçtı, CHP Grubu tarafından yeniden gündeme getirilen borçlanma talebine maaş, ikramiye ve diğer tüm işçi alacaklarının ödenmesi şartıyla, ayrıca yarım kalan projelerin tamamlanması için destek vereceklerini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, muhalefetin bu kararı için teşekkür etti. Teklif oy birliği halinde Plan Bütçe ve Kanunlar Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin diğer maddeleri ise yarın saat 14.30’da görüşülmek üzere toplantı sonlandırıldı.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

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