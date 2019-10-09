Adana Valiliğinden Sözütek'e "sayısal" cevap Valilik, son 10 yıl içerisinde 25 esnafın kepenk kapattığını ileri sürerek kara tablo çizen Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek'e, aynı dönemde 51 bin 765 işletmenin de faaliyete geçtiğini belirterek yanıt verdi

Adana Valiliği, son 10 yıl içerisinde Adana'da yaklaşık 25 bin esnafın kepenk kapattığını ve bu durumun küçük esnafın içinde bulunduğu kara tablonun en net göstergesi olduğunu söyleyen Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek'e cevap verirken aynı dönemde 51 bin 765 işletmenin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “Son 10 yılda Adana'da 25 bin esnaf kepenk kapattı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Konuyla ilgili olarak son 10 yıl içerisinde Adana’da açılan ve kapanan esnaf ve sanatkar işletmelerini gösterir sayısal veriler değerlendirilmiş olup, 22 bin 951 esnaf ve sanatkar işletmesi kapanırken aynı süreç içerisinde iki katından fazlasına denk gelen 51 bin 765 esnaf ve sanatkar işletmesinin faaliyete geçtiği tespit edilmiştir" denildi.

ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.