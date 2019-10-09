DEAŞ şüphelisi tutuklandı 3 yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ adına savaştığı öne sürülen zanlı Şanlıurfa'da yakalanıp Adana'ya getirildi

2016 yılında Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ adına savaştığı öne sürülen ve Şanlıurfa'da yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. (25) isimli şahsın 2016 yılında Suriye'ye giderek burada terör örgütü DEAŞ adına savaştığının belirlenmesi ve yakalama kararı çıkartılması üzerine harekete geçti. Şahsın yakalanması için bütün illere de bilgi verildi. Bu sırada zanlı Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dikkati sayesinde yakalandı. Zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda DEAŞ terör örgütüyle bağı olmadığını ileri sürdüğü ancak kendisiyle Suriye'de DEAŞ adına savaşan bir başka kişinin 2016 yılından bu yana Suriye'ye gidip geldiğini, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

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