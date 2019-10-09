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Limon ağacından okula Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri limon bahçesinde 80 ...

İHA

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri limon bahçesinde 80 lira yevmiye karşılığı çalışan 50 çocuğu tespit edip okula kazandırırken bir çocuk limon ağacının tepesinden alınıp okula götürüldü.

Limon ağacından okula Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri limon bahçesinde 80 lira yevmiyeye çalışan 50 çocuğu tespit edip okula kazandırırken bir çocuk limon ağacının tepesinden alınıp okula götürüldü Çocuklar okula gitmek isterken aileleri ekmek parası için çocukların da çalışması gerektiğini söyledi Polisler çocuklara çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemesi ve mont yardımı yaptı

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri limon bahçesinde 80 lira yevmiye karşılığı çalışan 50 çocuğu tespit edip okula kazandırırken bir çocuk limon ağacının tepesinden alınıp okula götürüldü.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını gördü. Aktaş, bu çocukların bahçede çalışmak yerine okula gitmesi gerektiğini düşünerek hemen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. Polisler bu talimat üzerine harekete geçerek Zeytinli Mahallesi'ne hareket etti. Polis, mahalleye Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan yaklaşık 100 ailenin gelerek çadır kurup çocuklarıyla birlikte mandalina ve limon bahçelerinde 80 liraya çalıştığını belirledi. Polis, 100 ailenin yaklaşık 182 çocuğu bulunduğunu ve bu çocukların hepsinin okula gitmek yerine bahçede çalıştıklarını da tespit etti. Polis bu tespit üzerine çocukları okula kazandırmak için hem çadıra hem de bahçelere çıkarma yaptı.

İlk gün 50 çocuk okula kazandırıldı
Polis ekibi araçlarla önce çadıra geldi. Çadırları tek tek gezerek bulduğu ailelerle görüşüp çocukların okula gitmesi gerektiğini söyleyen polis, parayı anne ve babaların kazanması gerektiğini anlattı. Ayrıca polis ile birlikte mahalleye gelen Zeytinli İlk ve Ortaokulu öğretmen ve yöneticileri de çocuklarını okula göndermeyen ailelere para cezası verildiği uyarısında bulundu. Çadırda annesi ve babası çalışmaya giden bir çocuk, polis tarafından alınarak okula götürüldü.

"Para kazanıyor okula gönderemem"
Polis daha sonra limon bahçesine giderek burada çalışan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Limon ağaçları arasında önce Medine Poyraz isimli kız çocuğunu gören polis, neden okula gitmediğini sordu. Annesi Fatma Poyraz kızının önce okula gittiğini ancak dün dersleri boş geçtiği için okula gitmediğini söyledi. Bunun üzerine öğretmenler derslerin boş geçmediğini söyleyince anne Poyraz, "Çok borcumuz var o yüzden çalışmak zorunda" diye yanıt verdi. Bunun üzerine polis, Medine Poyraz'a "Okula gitmelisin senin yerin okul" dedi. Anne Poyraz daha sonra, "3 gün çalışır, 2 gün okula gönderirim" dedi. Ancak polis bunu da kabul etmeyerek kızın her gün okula gitmesi gerektiğini söyledi. Anne Poyraz bu kez de, "Bugün çalışsın yoksa yevmiye alamaz" dedi. Polis, bugün çalışmış gibi yevmiye almasını sağlayarak kız çocuğunu alıp okula götürdü.

Doktor olmak istiyor ama çalışıyor
Polis, bahçede çalışan çocuk aramaya devam ederken bu kez de 16 yaşındaki Faruk Avcı'yı buldu. Avcı, liseyi bırakmak zorunda kaldığını ancak okuyup doktor olmak istediğini, günlük 80 lira kazandığını ve bu para için okula gitmediğini söyledi. Polis bunun üzerine Avcı'yı da bahçeden alarak kayıt ettirmek için okula götürdü.

Öğrenci limon ağıcının başında bulundu
Çoğu zaman bahçede zanlı arayan ve ve ağaç başında zanlı yakalayan polisler bu kez öğrencileri bulmak için bahçeye girdi. Bahçede öğrenci arayan polis, ortaokul 6. sınıf öğrencisi Salih Arslan'ı limon ağacının tepesinde buldu. Polis, Arslan'a seslenerek "oradan aşağı in senin yerin ağaç başı değil okul" dedi. Arslan'ı ağaçtan indiren polis neden okula gitmediğini sordu. Arslan ise "Adayıman'dan buraya çalışmaya geldim. Ben Adıyaman'da okula gidiyordum ama burada gitmiyorum" dedi. Baba Mehmet Arslan ise çalışırken kimsenin yanına bırakamadığı için bahçeye getirip onu da çalıştırdığını söyledi. Ancak polis geçici olarak çocuğun naklinin Adıyaman'dan alınarak Zeytinli Mahallesi'ndeki okula yazdıracaklarını ve Arslan'ın okula gideceğini söyledi. Polis, Arslan'ı da alarak okula götürdü.
Polis ilk gün 50 çocuğu okula kazandırırken, diğer çocukların da okula kazandırılması için çalışma devam ediyor. Polis okula kazandırmanın yanı sıra çocuklara kırtasiye ve mont yardımında da bulundu.

ADANA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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