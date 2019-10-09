Bahçede çalışan 50 çocuk okullu oldu

ADANA'da Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, limon bahçesinde çalışan 50 çocuğu tespit ederek okula kazandırdı. Bahçede 80 lira yevmiye ile çalışan çocuklardan biri, çıktığı limon ağacından indirilip, okula götürüldü.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nden geçerken yol kenarındaki narenciye bahçesinde okul çağında çocukların çalıştığını görüp Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi. Harekete geçen ekipler, doğu illerinden gelip çadır kurarak 80 lira yevmiye ile çalışan 100 aile olduğunu tespit etti. Polis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen ailelerin okul çağındaki 182 çocuğu bulunduğunu ve mandalina ve limon bahçelerinde çalıştığını saptadı.

Zeytinli İlk ve Ortaokulu öğretmen ve yöneticileri ile birlikte çadırları gezen polis ekipleri, ilk olarak aileler ile görüştü. Polisler ve öğretmenler ailelere, çocuklarını çalıştırmak yerine okula göndermeleri gerektiğini belirterek, aksi halde para cezasıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Ekipler, ilk gün 50 çocuğun okula kaydını yaptırdı. Bahçede çalışan çocuklardan biri limon ağacından indirilip, okula götürüldü.

Okula kaydettirilen çocuklara kırtasiye ve mont yardımında bulunan ekiplerin diğer çocukları da okula kazandırılması için çalışmaları devam ediyor.



ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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